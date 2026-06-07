Красноярец прописал у себя в квартире 24 иностранцев и попал под следствие

В ходе следствия установлено, что житель краевого центра 1988 г.р. в период с октября по декабрь 2025 года предоставил в МФЦ документы и фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире на ул. Щорса в Кировском районе краевого центра 24 иностранных гражданина, без фактического предоставления им жилплощади. За каждого прописанного он получил денежное вознаграждение в размере 500 рублей.