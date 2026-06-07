Красноярец прописал у себя в квартире 24 иностранцев и попал под следствие

В Красноярске будут судить мужчину, который прописал у себя в квартире 24 иностранных гражданина.
В ходе следствия установлено, что житель краевого центра 1988 г.р. в период с октября по декабрь 2025 года предоставил в МФЦ документы и фиктивно поставил на миграционный учет в своей квартире на ул. Щорса в Кировском районе краевого центра 24 иностранных гражданина, без фактического предоставления им жилплощади. За каждого прописанного он получил денежное вознаграждение в размере 500 рублей.
Факт фиктивной регистрации выявил участковый уполномоченный полиции при проверке достоверности сведений миграционного учета. Оказалось, что в квартире живет только сам обвиняемый, а иностранные граждане по указанному адресу отсутствуют.
Следователем ОП № 3 МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.