Эксперт Минздрава заявила о возможности победить ожирение

«Я думаю, что это возможно (победить ожирение — ред.), но, к сожалению, я считаю лично, для этого должно пройти несколько поколений людей, и мы должны привыкнуть, приучить себя к тому, что, например, пища должна составлять совсем небольшой объем, и он должен соответствовать той физической активности, которую мы ведем в повседневной жизни», — сказала Мокрышева.