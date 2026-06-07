Сын Усольцевой оценил установку блокпоста на месте поисков его семьи

КРАСНОЯРСК, 7 июн — РИА Новости. Сын пропавшей в красноярской тайге Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал РИА Новости, что считает установку блокпоста на месте поисков семьи является хорошим решением.
Следователи в четверг, 4 июня, возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. В поисках участвуют только опытные специалисты, на территории установлен блокпост для ограничения доступа посторонним. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек.
«Я думаю, что блокпост был поставлен в первую очередь от журналистов, да и добровольцы могут пройти на поиски. Так что, думаю, да. Установка блокпоста — хорошее решение», — сказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.