В Красноярске детям с диабетом смогут бесплатно устанавливать инсулиновые помпы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени И. С. Берзона получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Педиатрия». Теперь детям с сахарным диабетом первого типа смогут бесплатно устанавливать инсулиновые помпы по полису ОМС.
Ранее такая помощь была доступна в основном в краевых медучреждениях или на платной основе. Теперь процедуру будут проводить в многопрофильном детском стационаре больницы № 20.
Инсулиновая помпа позволяет непрерывно вводить инсулин и максимально имитирует работу здоровой поджелудочной железы. Такая система помогает лучше контролировать уровень сахара в крови и снижает необходимость постоянных инъекций.
В рамках высокотехнологичной помощи детям и их родителям бесплатно проведут обследование, подбор и установку оборудования, настройку системы и обучение работе с помпой. На время госпитализации пациентов обеспечат расходными материалами.
Направление на установку помпы выдает врач-эндокринолог по месту жительства ребенка. Окончательное решение принимает врачебная комиссия больницы № 20.
В краевом минздраве также напоминают, что в медучреждении работает «Школа сахарного диабета», где детей и родителей обучают самоконтролю и современным методам лечения заболевания.