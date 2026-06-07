Китайские школьники прилетели в Красноярск подучить русский и узнать больше о России

Как рассказали в мэрии Красноярска, ребята уже побывали на экскурсиях в Дивногорске, музейном центре «Площадь Мира», национальном центре «Россия», фанпарке «Бобровый лог». Каждый день ученики посещают лекции, участвуют в активностях и общаются со сверстниками. Впереди ещё несколько ярких дней. По итогу международной летней школы ребята пройдут контрольные задания и получат дипломы.