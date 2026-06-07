Китайские школьники прилетели в Красноярск подучить русский и узнать больше о России

Юные гости из китайского города Чанчунь посетили Красноярск, чтобы пройти образовательный курс по изучению русского языка на базе лицея № 1 и познакомиться с российской культурой и традициями.
Как рассказали в мэрии Красноярска, ребята уже побывали на экскурсиях в Дивногорске, музейном центре «Площадь Мира», национальном центре «Россия», фанпарке «Бобровый лог». Каждый день ученики посещают лекции, участвуют в активностях и общаются со сверстниками. Впереди ещё несколько ярких дней. По итогу международной летней школы ребята пройдут контрольные задания и получат дипломы.
Напомним, с 2025 года образовательные визиты между лицеем № 1 и Чанчуньской школой иностранных языков стали регулярными.