Проблемы социального сиротства обсудят в Хабаровске

8 июня в Хабаровске в Городском дворце культуры начнёт работу ежегодная Дальневосточная конференция «Дети Дальнего Востока». Главной темой мероприятия станет развитие эффективной системы помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, сообщает hab.aif.ru.
По словам организаторов конференции, тема остается актуальной для нашего региона. В ряде регионов ДФО показатели социального сиротства по-прежнему высоки. В рамках конференции её участники обсудят действующие практики профилактики семейного неблагополучия, поддержку замещающих семей, развитие инфраструктуры помощи семьям, а также сопровождение молодёжи из уязвимых категорий.
Конференция ежегодно расширяет свою географию. В 2024 году в ней приняли участие более 140 специалистов из регионов ДФО. В 2025 году число участников выросло до 200 человек. Мероприятие этого года соберёт ещё больше участников.