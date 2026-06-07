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Красноярцу, прописавшему в квартире 24 иностранцев, грозит до 5 лет тюрьмы

Афера вскрылась при проверке участковым достоверности сведений миграционного учёта.

Житель Красноярска 1988 года рождения может отправиться в места лишения свободы на срок до пяти лет за прописку в своей квартире по ул. Щорса иностранных граждан.

Как рассказали в МВД, с октября по декабрь 2025 мужчина предоставил в МФЦ документы и фиктивно поставил на миграционный учёт 24-х иностранцев.

Афера вскрылась при проверке участковым достоверности сведений. В ходе следствия выяснилось, что иностранные граждане фактически не проживали в указанной в документах квартире, а каждый прописанный принёс нарушителю закона 500 рублей дохода.

«Следователем ОП № 3 МУ МВД России “Красноярское” было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ “Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации”. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в полиции.