Ачинка попалась на краже элитных духов из магазина, и теперь ей грозит срок

В полицию обратилась администратор торгового зала, сообщившая о пропаже флакона элитной туалетной воды. Сотрудники МВД быстро установили личность подозреваемой. Женщина призналась, что взяла духи со стеллажа, спрятала их в пакет и вышла из магазина, не оплатив товар.