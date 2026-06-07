Ачинка попалась на краже элитных духов из магазина, и теперь ей грозит срок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже дорогостоящего парфюма из магазина косметики и парфюмерии.
В полицию обратилась администратор торгового зала, сообщившая о пропаже флакона элитной туалетной воды. Сотрудники МВД быстро установили личность подозреваемой. Женщина призналась, что взяла духи со стеллажа, спрятала их в пакет и вышла из магазина, не оплатив товар.
По словам задержанной, парфюм она похитила для личного пользования, однако позже потеряла флакон.
Ущерб магазину составил более 17 тысяч рублей. В настоящее время женщина полностью возместила стоимость похищенного товара.
В отношении жительницы Ачинска возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в МВД.
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