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Минобороны за ночь сбило 95 БПЛА над двенадцатью регионами

Минобороны России сообщило об отражении массированного налёта беспилотников ВСУ. Ударные средства противника были перехвачены.

Минобороны России сообщило об отражении массированного налёта беспилотников ВСУ. Ударные средства противника были перехвачены над двенадцатью регионами.

— В течение ночи в период с 20:00 до 7:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Отметим, в Волгоградской области минувшей ночью беспилотная опасность официально не объявлялась. Росавиацией прилёты гражданских судов с использованием воздушного пространства региона не ограничивались.

Фото из архива Минобороны.

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