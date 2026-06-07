«Опечатки и путаница»: Рособрнадзор прокомментировал жалобы школьников на ошибки в ЕГЭ по русскому

По словам одного из школьников из Санкт-Петербурга, в 27-м задании произошла путаница с темами и опорными текстами. Кроме того, в четвертом задании была обнаружена опечатка: в слове «позвала» присутствовали сразу две буквы «а» — строчная и прописная.