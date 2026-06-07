Дочь Алексея Пиманова вспомнила, как плакала на последней встрече с отцом

— Я говорю: «Пап, давай, от чего-то надо отказаться. Ты так устал». И почему-то я то ли от усталости, то ли от чего-то расплакалась. Он меня обнял, говорит: «Слушай, да ты чего? Мы такие талантливые, все будет хорошо», — вспомнила она.