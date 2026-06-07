Дочь Алексея Пиманова вспомнила, как плакала на последней встрече с отцом

Приемная дочь телеведущего Алексея Пиманова Дарья в своих социальных сетях рассказала о последних встречах с отцом и призналась, что всегда переживала из-за его отношения к работе. По ее словам, он полностью отдавал себя съемкам и нередко жертвовал отдыхом ради новых проектов.
Девушка отметила, что близкие и врачи неоднократно предупреждали Пиманова о последствиях такого образа жизни. Однако телеведущий продолжал работать в прежнем ритме и редко жалел себя. Особенно дочери запомнился их последний откровенный разговор после съемок.
— Я говорю: «Пап, давай, от чего-то надо отказаться. Ты так устал». И почему-то я то ли от усталости, то ли от чего-то расплакалась. Он меня обнял, говорит: «Слушай, да ты чего? Мы такие талантливые, все будет хорошо», — вспомнила она.
По словам Пимановой, она гордится всем, чего ее отец смог добиться за свою жизнь. Она также назвала его человеком, которого всегда будут помнить за преданность делу и отношение к людям.
О смерти журналиста стало известно 23 апреля. Актриса Ольга Погодина, вдова Пиманова, рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт.