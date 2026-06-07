В России предложили повысить зарплату воспитателям, но при одном условии

Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день, чтобы родители успевали забирать детей после работы. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в беседе с РИА Новости. По его словам, многие родители заканчивают работу в 18:00, а дорога до детсада занимает около 40 минут — следовательно, нужно резервное время.
«Родители у нас заканчивают работу в 6 часов. Добраться до детского сада — это в среднем еще 40 минут, если говорить про Москву. Поэтому нужно резервное время. Считаю, что детские сады могут работать 12-часовую смену», — отметил Гриб.
При этом он подчеркнул, что перед введением такого графика необходимо повысить заработную плату воспитателям. Однако стоит учитывать и психологию детей, так как для некоторых длительное пребывание в саду может быть утомительным.