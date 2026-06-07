В России предложили повысить зарплату воспитателям, но при одном условии

Детские сады в России необходимо перевести на 12-часовой рабочий день, чтобы родители успевали забирать детей после работы. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) в беседе с РИА Новости. По его словам, многие родители заканчивают работу в 18:00, а дорога до детсада занимает около 40 минут — следовательно, нужно резервное время.