В Биробиджане прошёл Крестный ход

«Крестный ход с Албазинской иконой проходит у нас с 2014 года. И заметьте: с тех пор в ЕАО не было ни страшных наводнений, ни засух, ни сильных землетрясений! А вспомните начало июня — как лило! Город едва не утонул из-за циклона. А сегодня, хоть и пасмурно, — ни капли! Наверное, сами ангелы отводят дождь от крестного хода», — с улыбкой поделилась одна из прихожанок.