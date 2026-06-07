В Биробиджане прошёл Крестный ход

Крестный ход с чудотворным списком иконы Божией Матери Албазинской прошёл по улицам Биробиджана. Подробности — в репортаже hab.aif.ru.
Седьмого июня небо над Биробиджаном хмурилось и грозило дождём, но к Благовещенскому кафедральному собору, главному храму ЕАО на улице Ленина, потянулись десятки верующих. На улице — сыро и серо, но в душах людей — светлый праздник! Женщины в платках, многие — с детьми, а также мужчины, среди которых особенно выделялись подтянутые казаки. Рядом — парни и девушки в казачьей форме: живая преемственность поколений, гордость и сила!
Внутри собора шла божественная литургия, и многие поспешили туда, чтобы приникнуть к молитве. Взгляды притягивал чудотворный Албазинский образ Божией Матери «Слово плоть бысть» — главная святыня всего Дальнего Востока. Некоторые верующие, приблизившись к иконе, не могли сдержать слёз — настолько переполняли их чувства.
«Крестный ход с Албазинской иконой проходит у нас с 2014 года. И заметьте: с тех пор в ЕАО не было ни страшных наводнений, ни засух, ни сильных землетрясений! А вспомните начало июня — как лило! Город едва не утонул из-за циклона. А сегодня, хоть и пасмурно, — ни капли! Наверное, сами ангелы отводят дождь от крестного хода», — с улыбкой поделилась одна из прихожанок.
И правда — погода словно замерла в благоговении. К металлическому забору храма подъехал микрогрузовик с малой звонницей. Рядом — полицейские, следящие за порядком. К одиннадцати утра собралось уже около сотни верующих.
По традиции, сначала прошествовали вокруг собора, потом вышли за ворота — и в путь! Впереди — машина ДПС и грузовичок с колоколами: небесные звуки разносились над городом, оповещая о шествии. Несколько крепких мужчин несли церковные фонари, за ними — хоругвеносцы и казаки, бережно несущие чудотворную икону. Рядом — священники в праздничных золотых ризах. Замыкали колонну женщины и дети.
На улицах, где шёл крестный ход, сотрудники ГИБДД ненадолго перекрывали движение. Верующие организованно, с молитвой, обходили огромные лужи, но настроение от этого не становилось мрачнее. Многие прохожие снимали процессию на смартфоны, кто-то тут же присоединялся к братьям и сёстрам по вере.
Красочная колонна свернула на улицу Шолом-Алейхема — к Свято-Никольскому храму — и вскоре достигла цели. Чудотворный Албазинский образ бережно внесли внутрь деревянного храма. Осеняя себя крестным знамением, верующие поспешили следом — каждый хотел приложиться к святыне.
А впереди — новые торжества! Как сообщили в епархии, 14 июня чудотворный список иконы доставят в храм Александра Невского на улице Шалаева. А 21 июня крестный ход пройдёт до Свято-Иннокентьевского женского монастыря в селе Раздольное. Затем икона отправится по всем сёлам и храмам Еврейской автономной области — и даже водным путём по Амуру, вдоль границы с Китаем. Вера движется — и чудеса не заставляют себя ждать!