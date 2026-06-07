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В двух районах Челябинска 8−9 июня может появиться зеленая горячая вода

В двух районах Челябинска 8—9 июня может появиться зеленая горячая вода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Проверке с использованием красителя «Уранин А» подлежат инженерные коммуникации контура Юго-западной котельной в границах следующих улиц: Советского района — Доватора, Блюхера, Тарасова, Дарвина, Кузнецова, Сулимова, Троицкий тракт; Центрального района — Энтузиастов, Энгельса, Татьяничева, Воровского, Лесопарковая, Худякова.

«Испытания при помощи добавления органического красителя в теплоноситель позволяют оперативно зафиксировать и устранить места утечек тепловых сетей, неплотности теплообменников в жилых домах», — говорится в комментарии.

Об обнаружении на улицах зеленых разливов важно сообщить в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск», в кранах — в свою управляющую организацию, так как это говорит о неисправности бойлера и смешении теплоносителя (технической воды) с водопроводной.

Отмечается, что краситель «Уранин А» не несет вреда здоровью человека, но не предназначен для использования в бытовых нуждах.