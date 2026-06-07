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Немецкий депутат Котре: безопасность Европы возможна только вместе с Россией

Представители европейских стран предпочитают использовать агрессивную риторику против России, заявил депутат бундестага.

Источник: Комсомольская правда

Безопасность Европы возможна только вместе с Россией. С таким мнением выступил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ.

По его словам, на уровне Евросоюза принимается «множество идеологически мотивированных решений, направленных против России».

И представители этих стран предпочитают использовать агрессивную риторику в отношении России и не готовы выбрать курс на мирное сотрудничество в различных сферах.

«Безопасность возможна только вместе с Россией, а не против России. Поэтому было бы логично вновь начать диалог», — сказал Котре.

Ранее сайт KP.RU писал, что выступление президента России Владимира Путина на ПМЭФ свидетельствует об изменениях в подходе Москвы к Евросоюзу. По словам Путина, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть новые страны. Он выступил против милитаризации Евросоюза.

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