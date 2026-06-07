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Солнечная погода с температурой воздуха до +24 ожидается в Нижнем Новгороде 7 июня

В столице Приволжья будет тепло и сухо с умеренным северо-западным ветром.

Источник: Время

В воскресенье, 7 июня, в столице Приволжья ожидается тёплая и сухая погода с умеренным северо-западным ветром. Об этом сообщают специалисты Яндекс Погоды.

По данным метеослужб, утром термометры покажут около +19°, но из-за ветра будет ощущаться как +18°. Влажность воздуха составит 52%, атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Самым тёплым станет дневное время: столбики поднимутся до +24°, при этом ощущаться будет +23°. Ветер усилится до 4 м/с (направление — северо-западное), влажность снизится до 36%, давление незначительно упадёт — до 747 мм рт. ст.

К вечеру температура опустится до +22°, по ощущениям — до +20°. Ветер ослабеет до 3 м/с, влажность повысится до 46%, давление останется на отметке 747 мм рт. ст.

Ночью похолодает до +17°, ощущаться будет +16°. Ветер стихнет до 2 м/с, влажность вырастет до 69%, а давление составит 746 мм рт. ст.