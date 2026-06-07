Феномен «молочного похмелья»: Почему после одного стакана клонит в сон и тошнит

Бурлакова считает, что многим людям в северных широтах коровье молоко и продукты из него подходят хуже, чем принято считать. По её словам, она сама не употребляет молочные продукты и не даёт их детям, поскольку относит их к продуктам, которые могут усиливать образование слизи и вызывать дискомфорт со стороны пищеварительной системы.