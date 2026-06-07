Знаменитый ветеран Александр Медков отмечает столетие

О планах на жизнь, в которой он повидал немало трагедий и встретил сотни радостных событий, ветеран почти не говорит. Не потому, что время больших планов уже прошло. А потому, что Александр Медков искренне радуется каждому дню. Правда, однажды, уже прощаясь с нашей съемочной группой, он сказал в полушутку: «Меня иногда спрашивают, сколько же я жить собрался? Шучу, что договорился с Богом на 105 лет. Но, если буду хорошо себя вести, то он добавит мне еще».