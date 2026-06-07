В Среднеканском округе Магаданской области ввели особый противопожарный режим

Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, на время действия режима ввели жёсткие ограничения. Жителям и гостям округа запрещено выходить в лес. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Также под запретом проведение любых пожароопасных работ вне специально отведённых для этого мест. Кроме того, рядом с домами запрещается оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями.