В Среднеканском округе Магаданской области ввели особый противопожарный режим

В Среднеканском муниципальном округе Магаданской области с 5 июня действует особый противопожарный режим. Такое решение приняли, чтобы не допустить ухудшения лесопожарной обстановки и защитить населённые пункты с объектами экономики. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в МЧС России по Магаданской области, на время действия режима ввели жёсткие ограничения. Жителям и гостям округа запрещено выходить в лес. Нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву. Также под запретом проведение любых пожароопасных работ вне специально отведённых для этого мест. Кроме того, рядом с домами запрещается оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися жидкостями.
Нарушителям грозят крупные штрафы. В МЧС предупреждают: особый противопожарный режим — не формальность, а вынужденная мера. Лесные пожары в сухую и ветреную погоду распространяются мгновенно. Огонь может перекинуться на жилые дома и дачные участки.
Сотрудники ведомства призывают жителей Среднеканского округа соблюдать запреты и не рисковать. Спасатели готовы оперативно реагировать на любые возгорания.
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