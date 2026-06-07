Сила внутри нас. «Миссис Нижний Новгород 2026» о секретах красоты и успеха

Утончённая красавица, генеральный управляющий сети стоматологических клиник, любимая жена, мама двоих детей — всё это про обладательницу Гран-при Фестиваля материнства, красоты и милосердия «Миссис Нижний Новгород 2026» (16+) Анастасию Янину.
Анастасия покорила и сердца наших дорогих читателей. Набрав на сайте nn.aif.ru рекордное число голосов, она стала лучшей из 34 участниц в номинации «Миссис АиФ-Нижний Новгород». Как даются победы в жизни, красавица рассказала nn.aif.ru.
«Руководитель — он же, как мама».
Анастасия Янина родилась и выросла в солнечном Ташкенте. Признаётся: с детства всегда была в движении: кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, восемь лет рукопашного боя, прыжки с парашютом — характер ковался дисциплиной и выдержкой.
Начинала свой профессиональный путь бухгалтером, а после декрета стала воспитателем в детском саду. «Потом позвали работать в стоматологическую клинику, потому что у меня была красивая улыбка. С такой хорошо пациентов встречать — лучшая реклама, — смеётся Анастасия. — Но трудилась я поначалу не администратором, а простой санитаркой. Так началась моя карьера в стоматологии».
В Нижний Новгород Анастасия Янина с мужем и пятилетней дочкой переехала 25 лет назад. И сразу влюбилась в наш город, хотя здесь всё пришлось начинать с нуля. Анастасия пошла работать администратором в стоматологическую клинику, а через год получала высшее экономическое образование в университете.
Вскоре способная молодая женщина была уже управляющей филиалом клиники.
Сегодня Анастасия Геннадьевна Янина — Генеральный управляющий сети стоматологических клиник. Под её началом коллектив из 600 человек! «Руководитель — он же, как мама. Ты должен решать проблемы, контролировать, организовывать, вдохновлять сотрудников, — рассуждает женщина. — Когда меня спрашивают, в чём секрет моей энергии и молодости, я отвечаю: в работе, в людях! Это быстрое мышление, постоянная нагрузка мозга, желание оперативно решать возникающие проблемы. Я точно знаю, что каждый сотрудник — это часть моей души».
Как же энергичная бизнес-леди решилась стать участницей конкурса материнства и милосердия «Миссис Нижний Новгород-2026»? Анастасия Янина объясняет: у многих женщин после 50 лет энергия падает, ощущение «дня сурка» усиливается.
«Я хотела новизны, хотела открыть в себе новые грани, потенциал, и понять, что я ещё могу сделать для себя и людей, чтобы быть счастливее. Опыт и мудрость дают колоссальную базу для новых свершений, стоит только захотеть, — добавляет красавица. — Более того, своей энергией и интересом к жизни я могу быть примером того, как можно совмещать нежность материнства с силой духа и стремлением к развитию».
«Я тобой горжусь! Дерзай!».
Анастасия Янина уверенно говорит: участвуя в конкурсе, в последнюю очередь думала о возможности пройтись по сцене в красивом наряде и короне. Интересовал личностный рост и благотворительная деятельность.
У медицинской клиники, где работает женщина, есть свой благотворительный фонд, но для неё стало открытием, что в Нижнем Новгороде работает большое количество других фондов и так много людей, которые помогают нуждающимся вне зависимости от занятости и собственных финансовых возможностей.
«На конкурсе я смогла объединить людей, чтобы помочь фонду, который в том числе поддерживает детей до четырёх лет, живущих в детдомах при женских колониях, — рассказывает “Миссис АиФ-Нижний Новгород 2026”. — Сразу закупили зубные щётки, пасты, понимая, что в таких местах не до стоматологической культуры. С участницами конкурса и моими коллегами закупили стерилизаторы и пеленальные столики. Собрали детские вещи. Гинекологи и неврологи нашей клиники записали для мамочек обучающее видео, как подготовиться к родам, как ухаживать за ребёнком в первый год жизни».
На благотворительном творческом вечере для ветеранов труда и тыла, участников боевых действий в зоне СВО, накануне Дня Победы Анастасия Янина вместе с другими участницами конкурса выступила с вокальным номером. Признаётся: это был абсолютный выход из зоны комфорта, на сцену она выходила очень давно. Справилась на отлично и с этой задачей!
Более того, с семьёй и коллегами будущая обладательница Гран-при «Миссис Нижний Новгород-2026» напекла 600 печений для зрителей благотворительного творческого вечера.
Семья — это первый источник неиссякаемой энергии Анастасии Яниной. 30-летняя дочь, когда узнала, что мама участвует в конкурсе материнства и милосердия, сказала: «Я тобой горжусь! Дерзай!».
Супруг и 13-летний сын тоже поддержали жену и маму. «У нас дома существуют традиции уважения и гибкости. Например, мы даём сыну право выбора, в том числе того, как он будет дальше развиваться в жизни, — говорит Анастасия Янина. — Ребёнок растёт в атмосфере переговоров и понимания, зачем ставить перед собой ту или иную цель. Он и меня спросил про участие в конкурсе: “Мама, а какая цель?” Я озвучила то, что отразила в анкете: из бизнес-леди — в женственность».
Благодарна конкурсу «АиФ-НН».
Взять Гран-при конкурса Анастасия Янина не то чтобы мечтала, но, безусловно, к этой цели шла. Такой характер! «Но другим участницам я говорила: “Девчонки, я иду к короне с уважением к вам и себе, её достойна каждая!”.
Для меня женщины — это золотой запас эволюции. На конкурсе я в этом ещё раз убедилась, — добавляет Анастасия. — Если говорить о шансах на победу, я думала: в своей возрастной категории это возможно, но не факт, а на Гран-при вообще не рассчитывала".
Но за смелость и доброе сердце судьба преподнесла Анастасии Яниной ту самую главную корону конкурса. Были и эмоции, и радость, ведь это значимая награда и большая ответственность!
А накануне грандиозного финала завершилось наше онлайн -голосование, и Анастасия получила титул «Миссис АиФ-Нижний Новгород». Она стала безоговорочным лидером нашего онлайн-марафона. В нём участвовали 34 нижегородки в возрасте от 23 до 58 лет.
«За меня голосовали моя семья, близкие, коллеги, их семьи, даже одноклассники с семьями из Ташкента! В социальных сетях незнакомые люди писали: “Мы проголосовали за вас”, — вспоминает Анастасия. — Благодаря конкурсу “АиФ-НН” я поняла, какой у меня широкий круг поддержки. Спасибо от всего сердца! Рада, что посвящаю жизнь служению людям».
Анастасия Янина желает читателям «АиФ-НН», «Милосердия, любви, счастья, понимания в семье, здоровья близким. И верьте в себя. Потому что главная сила у нас внутри», — уверена «Миссис АиФ-Нижний Новгород».