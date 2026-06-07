«Миссис Нижний Новгород 2026» о секретах красоты и успеха

Супруг и 13-летний сын тоже поддержали жену и маму. «У нас дома существуют традиции уважения и гибкости. Например, мы даём сыну право выбора, в том числе того, как он будет дальше развиваться в жизни, — говорит Анастасия Янина. — Ребёнок растёт в атмосфере переговоров и понимания, зачем ставить перед собой ту или иную цель. Он и меня спросил про участие в конкурсе: “Мама, а какая цель?” Я озвучила то, что отразила в анкете: из бизнес-леди — в женственность».