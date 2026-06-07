«Вегас» победил «Каролину» и вновь вышел вперёд в финале Кубка Стэнли

Хозяева забросили четыре шайбы во втором периоде — хет-триком отметился Митч Марнер (31-я, 35-я и 37-я минуты), ещё один гол на счету Томаша Гертла (31). В начале третьей 20-минутки гости сменили вратаря — вместо Фредерика Андерсена в воротах появился Брэндон Басси. В итоге «Харрикенз» смогли отыграться усилиями Джордана Мартинука (48), Тейлора Холла (48), Джордана Стаала (48) и Андрея Свечнкова (59). Победу «Вегасу» на 86-й минуте принёс Ши Теодор, когда после его броска шайба от борта отскочила в ногу Басси и влетела в ворота.