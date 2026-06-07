На Дону прокомментировали ситуацию с захоронениями с сибирской язвой

Ветеринарная служба Ростовской области отреагировала на доклад Роспотребнадзора, посвящённый сибиреязвенным скотомогильникам в регионе.
Согласно отчёту надзорного органа, на Дону расположено 78 подобных объектов, 27 из которых не имеют официального владельца. Роспотребнадзор акцентировал внимание на необходимости их строгого учёта и соблюдения санитарных правил при содержании.
В областном ветуправлении заверили, что все захоронения находятся на особом контроле. Мониторингом их состояния занимается подведомственное учреждение «Донской ГВРЦ», специалисты которого ежегодно проводят инспекции и следят за соблюдением санитарных норм.
Кроме того, ведомство предоставляет информацию о точном расположении скотомогильников. Эти данные востребованы при проектировании строительных работ, ведении сельскохозяйственной деятельности и оформлении земельных участков.
В управлении подчеркнули: ситуация полностью контролируема, и на данный момент никакой опасности для населения области нет.