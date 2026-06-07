Дмитриев отреагировал на рекордно низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на низкий рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца.
«Что следует делать канцлеру Мерцу, если только 15% немцев удовлетворены результатами его работы, тогда как 77% — нет?» — написал Дмитриев в соцсетях.
Ранее стало известно, что Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны всего лишь 15% немцев. Кроме того, 77% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Мерца.
Также исследование зафиксировало снижение доверия к правящей коалиции и федеральному правительству в целом. В свою очередь оппозиционная партия Альтернатива для Германии сохраняет высокий уровень поддержки. Как отмечают данные опроса, ее рейтинг остается на отметке 29%.