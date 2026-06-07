Дмитриев отреагировал на рекордно низкий рейтинг одобрения работы канцлера ФРГ

Также исследование зафиксировало снижение доверия к правящей коалиции и федеральному правительству в целом. В свою очередь оппозиционная партия Альтернатива для Германии сохраняет высокий уровень поддержки. Как отмечают данные опроса, ее рейтинг остается на отметке 29%.