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Полутораметровая змея устроила гнездо под досками на стройплощадке в ЕАО

Незваного гостя пришлось выселять сотрудникам МЧС.

В Еврейской автономной области спасатели МЧС помогли переселить амурского полоза, который устроился под штабелем досок. Нежданного соседа заметили люди и решили не рисковать, сообщили в МЧС ЕАО.

Змея выбрала место с умом: под досками тепло, темно и спокойно. Правда, такая «квартира» оказалась слишком близко к человеку, поэтому на место вызвали специалистов. Спасатели аккуратно приподняли доски, добрались до полоза и достали его, не причинив вреда.

Незваный гость достигал примерно полутора метров в длину — бойцов МЧС он встретил, свернувшись кольцом. Амурский полоз, напомнили в ведомстве, не ядовит, но проверять это руками всё равно не стоит: испуганная змея может защищаться, а укус даже неядовитой рептилии — удовольствие сомнительное.

После короткой спасательной операции полоза отвезли подальше от людей и выпустили в поле. В МЧС напоминают: летом змеи выходят греться, ищут пищу и укрытия, поэтому могут появляться возле домов, сараев и стройматериалов. Убивать их не нужно — лучше отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.

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