Полутораметровая змея устроила гнездо под досками на стройплощадке в ЕАО

После короткой спасательной операции полоза отвезли подальше от людей и выпустили в поле. В МЧС напоминают: летом змеи выходят греться, ищут пищу и укрытия, поэтому могут появляться возле домов, сараев и стройматериалов. Убивать их не нужно — лучше отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.