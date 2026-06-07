Полутораметровая змея устроила гнездо под досками на стройплощадке в ЕАО

В Еврейской автономной области спасатели МЧС помогли переселить амурского полоза, который устроился под штабелем досок. Нежданного соседа заметили люди и решили не рисковать, сообщили в МЧС ЕАО.
Змея выбрала место с умом: под досками тепло, темно и спокойно. Правда, такая «квартира» оказалась слишком близко к человеку, поэтому на место вызвали специалистов. Спасатели аккуратно приподняли доски, добрались до полоза и достали его, не причинив вреда.
Незваный гость достигал примерно полутора метров в длину — бойцов МЧС он встретил, свернувшись кольцом. Амурский полоз, напомнили в ведомстве, не ядовит, но проверять это руками всё равно не стоит: испуганная змея может защищаться, а укус даже неядовитой рептилии — удовольствие сомнительное.
После короткой спасательной операции полоза отвезли подальше от людей и выпустили в поле. В МЧС напоминают: летом змеи выходят греться, ищут пищу и укрытия, поэтому могут появляться возле домов, сараев и стройматериалов. Убивать их не нужно — лучше отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112.