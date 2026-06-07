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Красноярск впервые примет «Кубок Защитников Отечества» СФО

С 10 по 12 июня в Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. В соревнованиях примут участие более.

С 10 по 12 июня в Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа. В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов СВО из разных регионов Сибири. В программу турнира вошли шесть дисциплин: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, волейбол сидя, настольный теннис и пауэрлифтинг. Для участников проведут паралимпийский урок и мастер-классы. Их организуют приглашенные спортсмены-паралимпийцы и члены сборных команд России по адаптивным видам спорта. Также для тренеров и специалистов пройдет круглый стол по вопросам вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение. Добавим, что 11 июня на турнире состоится гала-показ финалистов Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Работы представят по три победителя сибирского окружного этапа, после показа пройдет награждение. «Кубок Защитников Отечества» направлен на физическую реабилитацию людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ветеранов боевых действий. Соревнования также помогают вовлекать участников СВО в спортивные и патриотические мероприятия.