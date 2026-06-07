«Украла и потеряла»: в Ачинске поймали воровку дорогого парфюма

Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленницы — ей оказалась ранее не судимая местная жительница 1996 г.р. Женщина призналась в содеянном, пояснив, что взяла со стеллажа флакон туалетной воды, спрятала его в пакет и покинула магазин. Со слов подозреваемой парфюм она похитила для личного пользования, однако потеряла его.