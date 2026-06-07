«Украла и потеряла»: в Ачинске поймали воровку дорогого парфюма

В Ачинске полицейские задержали любительницу криминального шопинга в парфюмерном магазине.
В дежурную часть МО МВД России «Ачинский» обратилась администратор торгового зала парфюмерного магазина с заявлением о хищении дорогостоящих элитных духов неизвестной гражданкой.
Сотрудники полиции оперативно установили личность злоумышленницы — ей оказалась ранее не судимая местная жительница 1996 г.р. Женщина призналась в содеянном, пояснив, что взяла со стеллажа флакон туалетной воды, спрятала его в пакет и покинула магазин. Со слов подозреваемой парфюм она похитила для личного пользования, однако потеряла его.
Причиненный материальный ущерб торговой точке составил свыше 17 тысяч рублей, однако на сегодняшний день она возместила его полностью.
Отделом дознания МО МВД России «Ачинский» в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.