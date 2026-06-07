Власти Ростовской области объяснили ситуацию по захоронениям сибирской язвы

В Ростовской области власти прокомментировали ситуацию с захоронениями сибирской язвы. Об этом сообщили в Управлении ветеринарии по региону.
— Специалисты ведут учет всех подобных объектов, включая бесхозяйные. За их состоянием постоянно следят. Полномочия по содержанию возложены на подведомственное учреждение — «Донской ГВРЦ». Ежегодно сотрудники осматривают каждое сибиреязвенное захоронение, — заверили в Управлении.
В ведомстве также выдают справки о расположении скотомогильников. Эта информация нужна в том числе при планировании застройки.
По вопросам можно обращаться по телефону 8 (863) 223−20−52 или на страницу управления.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.