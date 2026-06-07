Власти Ростовской области объяснили ситуацию по захоронениям сибирской язвы

— Специалисты ведут учет всех подобных объектов, включая бесхозяйные. За их состоянием постоянно следят. Полномочия по содержанию возложены на подведомственное учреждение — «Донской ГВРЦ». Ежегодно сотрудники осматривают каждое сибиреязвенное захоронение, — заверили в Управлении.