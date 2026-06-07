Российских атлетов допустили до соревнований под флагом РФ в 12 видах спорта

Российским спортсменам снова разрешили выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Правда, пока это касается только 12 видов спорта, которые входят в программу Олимпийских игр. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на экономическом форуме в Петербурге.