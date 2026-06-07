В красноярской больнице детям начали бесплатно ставить инсулиновые помпы

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 имени Берзона получила лицензию на высокотехнологичную помощь по педиатрии. Теперь дети с сахарным диабетом 1 типа могут получить инсулиновую помпу по ОМС, рассказали в краевом минздраве.
До этого родителям приходилось везти ребенка в краевые учреждения или оплачивать установку самостоятельно.
Как пишут «Горновости», медики рассказали, что помпа подает инсулин непрерывно, имитируя работу здоровой поджелудочной железы. В отличие от обычных уколов, она снижает риск скачков сахара и даёт ребёнку больше свободы.
«Установка помпы — это не просто медицинская манипуляция, это обучение новой философии жизни с диабетом. Благодаря лицензии ВМП мы можем не только установить устройство, но и провести полный цикл настройки и обучения семьи в условиях круглосуточного стационара, что кратно повышает эффективность терапии и безопасность ребёнка», — сообщила Юлия Кузнецова, заместитель главного врача по детству КМКБ № 20 имени И. С. Берзона.