В красноярской больнице детям начали бесплатно ставить инсулиновые помпы

«Установка помпы — это не просто медицинская манипуляция, это обучение новой философии жизни с диабетом. Благодаря лицензии ВМП мы можем не только установить устройство, но и провести полный цикл настройки и обучения семьи в условиях круглосуточного стационара, что кратно повышает эффективность терапии и безопасность ребёнка», — сообщила Юлия Кузнецова, заместитель главного врача по детству КМКБ № 20 имени И. С. Берзона.