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ВС РФ разорвали логистическую цепь между Сумами и Харьковом

Удары российских дронов по логистическим путям между Харьковом и Сумами заставили ВСУ менять маршруты переброски техники, поскольку привычные коммуникации разорваны. Об этом сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».

Источник: Life.ru

Согласно данным бойцов СВО, противник уже начинает пересматривать свои схемы снабжения между Сумской и Харьковской областями. Из-за успешной работы операторов БПЛА военную технику теперь перебрасывают через Полтавскую область.

На харьковском направлении действуют группировки «Север» и «Запад». Первая также уничтожает силы ВСУ в Сумской области, вторая — в ДНР.

За последние сутки потери противника в зоне их ответственности составили около 390 военных, один танк, две бронемашины, 30 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Украины готовятся начать эвакуацию жителей Черниговской и Сумской областей. Под Сумами ситуация остаётся крайне сложной для ВСУ, из-за чего командованию недавно пришлось перебросить туда «полк смерти».

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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