Экс-конкурсный пермского «Экопромбанка» не смог оспорить обвинительный приговор

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы бывшего представителя конкурсного управляющего Василия Столбова и юриста Сергея Чиркова, которые ранее были осуждены за получение взятки в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судом первой инстанции обоим было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Верховного суда республики, приговор был изменен в части зачетов в срок отбывания наказания в виде лишения свободы времени содержания под стражей, а также времени нахождения под домашним арестом. «Кроме того, из судебного акта был исключен ряд доказательств. В остальной части он был оставлен без изменений», — отметили в суде.