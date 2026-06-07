Экс-конкурсный пермского «Экопромбанка» не смог оспорить обвинительный приговор

Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы бывшего представителя конкурсного управляющего Василия Столбова и юриста Сергея Чиркова, которые ранее были осуждены за получение взятки в особо крупном размере в составе группы лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судом первой инстанции обоим было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Верховного суда республики, приговор был изменен в части зачетов в срок отбывания наказания в виде лишения свободы времени содержания под стражей, а также времени нахождения под домашним арестом. «Кроме того, из судебного акта был исключен ряд доказательств. В остальной части он был оставлен без изменений», — отметили в суде.
Напомним, по версии силовиков, осужденные совершили преступление, когда был конкурсным управляющим омского банка СИБЭС. Как установил суд, Василий Столбов получил 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Деньги были перечислены на счет фирмы, подконтрольной господину Чиркову.
Василий Столбов с 2014 по 2022 годы был представителем конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка. Его уход совпал с решением суда, который признал незаконным бездействие господина Столбова в непринятии мер по постановке на учет имущества, принадлежащего кредитной организации. Речь идет о принадлежавшем банку гараже. В итоге это имущество было решением суда возвращено в конкурсную массу должника.