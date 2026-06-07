В Африке начали строить газопровод для поставок топлива в Европу

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС резко нарастили импорт российского СПГ в мае на 21% в годовом выражении. Импорт из американских стран, включая США и Тринидад и Тобаго, напротив, сократился на 14%. Германия собирается подписать с Канадой договор о закупке 1 млн тонн СПГ в год.