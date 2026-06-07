Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта РФ поздравил чемпионку «Ролан Гаррос» Андрееву с победой

«Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил теннисистку Мирру Андрееву, выигравшую «Ролан Гаррос», с победой.

Как сообщают Известия, министр отметил, что восхождение российской спортсменки началось с дебюта в основной сетке соревнований и привело к обладанию чемпионским титулом.

«Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Напомним, 6 июня на парижском корте 19-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньску и впервые в карьере взяла кубок Сюзанн Ленглен.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше