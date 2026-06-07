Министр спорта РФ поздравил чемпионку «Ролан Гаррос» Андрееву с победой

Министр спорта России Михаил Дегтярев поздравил теннисистку Мирру Андрееву, выигравшую «Ролан Гаррос», с победой.
Как сообщают Известия, министр отметил, что восхождение российской спортсменки началось с дебюта в основной сетке соревнований и привело к обладанию чемпионским титулом.
«Этот результат подтверждает статус России как страны с одной из самых сильных теннисных школ, способной воспитывать спортсменов мирового уровня и обеспечивать преемственность поколений чемпионов», — подчеркнул Михаил Дегтярев.
Напомним, 6 июня на парижском корте 19-летняя уроженка Красноярска Мирра Андреева победила польку Майю Хвалиньску и впервые в карьере взяла кубок Сюзанн Ленглен.