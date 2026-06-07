В Хабаровске 11 и 12 июля пройдёт фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+)

В Хабаровске 11 и 12 июля на двух площадках развернётся краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+). Гостей ждут на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Мероприятие организовали при поддержке двух краевых министерств — культуры и туризма. Финансирование идёт по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.