В Хабаровске 11 и 12 июля пройдёт фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+)

В Хабаровске 11 и 12 июля на двух площадках развернётся краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+). Гостей ждут на Комсомольской площади и в парке имени Н. Н. Муравьёва-Амурского. Мероприятие организовали при поддержке двух краевых министерств — культуры и туризма. Финансирование идёт по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Праздник приурочили к двум важным темам: году Единства народов России, который объявил Президент, и Году спорта в Хабаровском крае. Год спорта ввели по инициативе губернатора Дмитрия Демешина.
На фестивале соберутся мастера традиционных русских ремёсел, умельцы, которые хранят культуру малочисленных народов, локальные бренды и самозанятые. Они предложат гостям самобытные товары и услуги. Участие бесплатное. Но есть условия: нужна официальная регистрация бизнеса, высокое качество продукции и опыт участия в выставках. Для продавцов еды — сертификаты.
В министерстве культуры края отметили:
— Благодаря президентскому нацпроекту в нашем крае существует уникальная площадка для презентации изделий местных производителей. Особенно радостно видеть заявки от предпринимателей, работающих под эгидой бренда «Сделано в Хабаровском крае» — их с каждым годом становится всё больше.
В этот раз приоритет при отборе отдадут товарам, которые соответствуют летней тематике. Заявки принимают до 19 июня на официальном сайте «АмурФеста». Результаты объявят в июле.
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