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На две недели без горячей воды остались жители трех районов Самары

В городе начались гидравлические испытания теплосетей.

Источник: Аргументы и факты

С 6 по 19 июня остались без горячей воды жители Кировского, Куйбышевского и Промышленного районов. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация.

На этот срок запланированы испытания 3-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Из-за этого воды не будет в жилых домах и организациях в районе, ограниченном улицами Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная и Силовая.

Также пройдут гидравлические испытания теплосетей котельной Куйбышевского района. Горячей воды не будет в домах и организациях, расположенных в границах улиц Пугачевский тракт, Грозненская, Бакинская, Придорожная и Молодёжный переулок.