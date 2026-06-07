На две недели без горячей воды остались жители трех районов Самары

С 6 по 19 июня остались без горячей воды жители Кировского, Куйбышевского и Промышленного районов. Об этом сообщает ресурсоснабжающая организация.
На этот срок запланированы испытания 3-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Из-за этого воды не будет в жилых домах и организациях в районе, ограниченном улицами Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная и Силовая.
Также пройдут гидравлические испытания теплосетей котельной Куйбышевского района. Горячей воды не будет в домах и организациях, расположенных в границах улиц Пугачевский тракт, Грозненская, Бакинская, Придорожная и Молодёжный переулок.