На две недели без горячей воды остались жители трех районов Самары

На этот срок запланированы испытания 3-й тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Из-за этого воды не будет в жилых домах и организациях в районе, ограниченном улицами Ташкентская, Алма-Атинская, Московское шоссе, Георгия Димитрова, проспект Кирова, Губанова, Солнечная, Ново-Вокзальная и Силовая.