ИИ не станет Бродским. Писатель Ульяна Бисерова рассказала о будущем книг

— Приведу простую аналогию. Например, существуют те или иные сети быстрого питания, и туда ходят люди. Но значит ли это, что стало меньше ресторанов? Нет, просто под каждый запрос есть своё предложение, и выбор за нами. Так же и литература — кто-то едет в метро, ему важно отвлечься, но не хочется эмоционально погружаться в текст, и он читает книги из жанра палп-фикшн (массовая развлекательная проза, которая изначально печаталась на дешёвой бумаге и по сей день выходит в мягких обложках, а чаще публикуется в Сети на сайтах самиздата. — Авт.). Вот её нейросети вытеснят совершенно точно, так как они напишут такого рода роман не за месяц и не за две недели, как пишут сетевые авторы, а за полчаса.