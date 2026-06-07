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Парламентские выборы стартовали в Армении

Парламентские выборы начались в Армении в воскресенье, 7 июня. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени.

Парламентские выборы начались в Армении в воскресенье, 7 июня. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени.

В голосовании принимают участие два политических блока и 16 партий. Избирательные участки проработают до 20:00 (19:00 по московскому времени).

Согласно прогнозам западных экспертов, политическая сила действующего премьер-министра Никола Пашиняна — «Гражданский договор» — может набрать порядка 37 процентов голосов, в то время как оппозиция в целом — около 49 процентов, передает РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 июня заявил, что премьер-министр Армении Пашинян пытается устранить всех своих конкурентов на выборах в стране.

27 мая Никол Пашинян сообщил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Он уточнил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». Незадолго до этого Дмитрий Медведев говорил, что Пашинян взял курс на разрыв oтнoшений с Россией и это необходимо признать.

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