Парламентские выборы стартовали в Армении

Парламентские выборы начались в Армении в воскресенье, 7 июня. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени.
В голосовании принимают участие два политических блока и 16 партий. Избирательные участки проработают до 20:00 (19:00 по московскому времени).
Согласно прогнозам западных экспертов, политическая сила действующего премьер-министра Никола Пашиняна — «Гражданский договор» — может набрать порядка 37 процентов голосов, в то время как оппозиция в целом — около 49 процентов, передает РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 5 июня заявил, что премьер-министр Армении Пашинян пытается устранить всех своих конкурентов на выборах в стране.
27 мая Никол Пашинян сообщил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Он уточнил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». Незадолго до этого Дмитрий Медведев говорил, что Пашинян взял курс на разрыв oтнoшений с Россией и это необходимо признать.