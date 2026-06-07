Парламентские выборы стартовали в Армении

27 мая Никол Пашинян сообщил, что в случае переизбрания на июньских парламентских выборах он примет новую конституцию страны. Он уточнил, что пункт о принятии новой конституции включен в предвыборную программу правящей партии «Гражданский договор». Незадолго до этого Дмитрий Медведев говорил, что Пашинян взял курс на разрыв oтнoшений с Россией и это необходимо признать.