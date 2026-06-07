Священник рассказал, что нельзя есть в Петров пост с 8 июня по 11 июля

Главное правило такое: нельзя есть мясо, яйца и молочное. А вот рыбу разрешается — но не каждый день. Её можно уппотреблять в пищу по субботам и воскресеньям, по понедельникам (кроме 8 июня), по вторникам (кроме 30 июня), по четвергам (кроме 18 и 25 июня).