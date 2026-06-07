Строгановскую премию в образовании получила директор школы и мама 25 детей

Педагогический стаж Абакшиной составляет 36 лет. Это лидер и наставник, задающий вектор всей школьной жизни. Под её руководством Большекустовская школа входит в число лучших общеобразовательных учреждений края. На протяжении пяти лет успеваемость учеников здесь составляет 100%. Ребята становятся призёрами олимпиад и учебных конкурсов. В 2024 году в этой сельской школе был реализован проект-победитель губернаторского конкурса «Дети решают», открыт школьный военно-спортивный клуб «ZOV».