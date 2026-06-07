Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строгановскую премию в образовании получила директор школы и мама 25 детей

Светлана Абакшина из Куединского округа стала лауреатом в новой номинации, посвящённой образованию и воспитанию молодёжи.

Директор Большекустовской СОШ Куединского муниципального округа и мама 25 детей Светлана Абакшина получила Строгановскую премию в номинации «За высокие достижения в сфере образования и воспитания молодёжи».

Церемония награждения лауреатов Строгановки по итогам 2025 года, организованная Пермским землячеством, прошла в Москве вечером 5 июня. Уроженцы Прикамья, добившиеся выдающихся успехов, боролись за бронзовую статуэтку Аники Строганова, диплом и 750 тысяч рублей в восьми номинациях.

В номинации, посвящённой образованию и воспитанию, соперниками Светланы Абакшиной были профессор ПГНИУ, основатель Пермской школы политической науки Любовь Фадеева и директор Чайковского техникума промышленных технологий и управления Надежда Тюкалова.

Педагогический стаж Абакшиной составляет 36 лет. Это лидер и наставник, задающий вектор всей школьной жизни. Под её руководством Большекустовская школа входит в число лучших общеобразовательных учреждений края. На протяжении пяти лет успеваемость учеников здесь составляет 100%. Ребята становятся призёрами олимпиад и учебных конкурсов. В 2024 году в этой сельской школе был реализован проект-победитель губернаторского конкурса «Дети решают», открыт школьный военно-спортивный клуб «ZOV».

«Если не мы, то кто? Пермский край — это наша Родина. И мы должны приумножать её богатства», — говорит Светлана Абакшина.

При этом в семье Светланы с любовью воспитываются 25 детей, что восхищает и вдохновляет её коллег.

«Очень неожиданно. Спасибо Пермскому землячеству за такое доверие. Спасибо моему коллективу, который добивается таких успехов. И, конечно, спасибо моему мужу и всем моим детям», — сказала лауреат Строгановской премии Светлана Абакшина, получив её из рук генерал-майора, декана факультета национальной безопасности Президентской академии Владимира Суворова.

Имена остальных лауреатов Строгановской премии-2026 можно узнать на странице Пермского землячества во ВК.