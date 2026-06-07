На севере Красноярского края ликвидировали крупный пожар

Вечером 6 июня крупный пожар произошел в поселке Стрелка городского округа Лесосибирск в Красноярском крае.
Пламя охватило два жилых дома с хозпостройками, распространившись на 900 квадратных метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по краю, тушение пожара было осложнено сухой погодой, плотной застройкой и высокой горючей загрузкой.
Силами 66 человек и 21 единицы спецтехники распространение огня удалось остановить и потушить к 21.00.
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