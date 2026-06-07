Найден способ изучать процессы с мгновенными изменениями

«Классические математические методы блестяще работают с непрерывными, гладкими процессами, но “спотыкаются” о мгновенные изменения — импульсные системы. Мы предложили вообще отказаться от традиционного использования расстояний — вместо этого сосредоточиться на упорядочивании: какое состояние больше, какое меньше. Неожиданно этого оказалось достаточно, чтобы всесторонне исследовать и решить импульсные уравнения, включая те, которые в последние годы привлекали внимание научного сообщества», — пояснил Жуковский. Он уточнил, что исследования проводились им совместно с ученым Анастасией Патриной.