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ВСУ начали маскировать самодельные взрывные устройства в бутылках из-под воды

ВСУ начали прятать взрывные устройства в пластиковых бутылках.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать взрывные устройства в бутылки из-под воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Речь идет о прозрачной пластиковой бутылке, которая состоит из двух частей. Они, в свою очередь, соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой», — сообщили в силовых структурах.

В источнике отметили, что такую бутылку нельзя трогать руками, а содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы избежать детонацию.

Ранее сайт KP.RU писал, что пять человек, включая четверых детей, получили ранения в результате атаки ВСУ по автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района в Брянской области. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.