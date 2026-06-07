ВСУ начали маскировать самодельные взрывные устройства в бутылках из-под воды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать взрывные устройства в бутылки из-под воды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Речь идет о прозрачной пластиковой бутылке, которая состоит из двух частей. Они, в свою очередь, соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой», — сообщили в силовых структурах.
В источнике отметили, что такую бутылку нельзя трогать руками, а содержимое нуждается в осторожном обращении, чтобы избежать детонацию.
Ранее сайт KP.RU писал, что пять человек, включая четверых детей, получили ранения в результате атаки ВСУ по автомобилю в поселке Белая Березка Трубчевского района в Брянской области. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.