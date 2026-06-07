Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города

«С целью привлечения инвесторов мы планируем построить 3-ю очередь ОЭЗ “Тольятти”, реализовать ряд технологических проектов, в том числе на базе технопарка “Жигулевская долина”, который по показателям эффективности в 2025 году занял второе место в стране. Особое внимание уделим развитию беспилотных авиационных систем на базе нашего научно-производственного центра “Самара”, ставшего одной из первых в регионах России инфраструктурных площадок для разработчиков, производителей и эксплуатантов БАС», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.