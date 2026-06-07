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Производитель багги «Ерофей» получил «Звезду Дальнего Востока»

Награду в номинации «Технологические новации» представителям компании вручил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Резидент ТОР «Хабаровск», выпускающий тактические автовездеходы «Ерофей», стал призёром VIII общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Награду в номинации «Технологические новации» представителям компании вручил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своих соцсетях.

Премией отметили создание производственного комплекса, где собирают, ремонтируют и дорабатывают автомобильную и специальную технику. Часть машин отправляется бойцам в зону специальной военной операции.

Самая известная разработка предприятия — автовездеходы «Ерофей». С 2023 года на передовую уже передали 140 таких машин. По словам Дмитрия Демешина, технику военнослужащим неоднократно лично доставляли и Юрий Трутнев, и сам глава региона.

Машины постоянно дорабатывают с учётом запросов бойцов. Конструкторы удлинили заднюю часть, повысили проходимость, добавили приборы ночного видения. Сейчас на финальной стадии испытаний находится полноприводная версия 4WD.

«Звезда Дальнего Востока» — не просто награда, а признание труда жителей Хабаровского края. Тех, кто работает в тылу и приближает победу", — отметил Дмитрий Демешин.

Проект развивается при поддержке Минвостокразвития в рамках ТОР «Патриотическая», созданной по поручению президента России. Помимо техники для фронта, предприятие готовит и гражданские модели багги — их ожидают осенью.

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