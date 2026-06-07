«Едят» подчинённых. Почему начальство травит сотрудников и как защититься

То же самое будет наблюдаться, если у сотрудника низкая квалификация. Он, в этом случае, тоже попадает в зависимость. Эксперты сходятся во мнении: травля на работе — не испытание характера, а нарушение границ и трудовых прав. Молчание жертвы — главный ресурс агрессора. Фиксация фактов, обращение к независимым экспертам и знание закона меняют расклад. Офис должен быть местом для работы, а не для выживания.