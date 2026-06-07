Почему начальство травит сотрудников и как защититься

«Суды сейчас присуждают от десяти до трёхсот тысяч, зависит от доказательной базы. И ещё. Если вас заставили уволиться по собственному, это можно оспорить. Статья 77 ТК РФ требует добровольного волеизъявления. Если докажете, что написали заявление под давлением, восстановят на работе и выплатят средний заработок за всё время вынужденного прогула. Судиться тяжело, часто хочется просто забыть и уйти. Но молчание — это то, на что рассчитывает травящая сторона», — отмечает Брусов.