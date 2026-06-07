Движение транспорта в центре Минска изменено из-за соревнований по триатлону

Также до 13:00 оно ограничено по четной стороне проспекта Победителей (от улицы Парковой до проспекта Машерова) и на проспекте Машерова (от улицы Тимирязева до улицы Даумана). До 13:10 не получится проехать по Победителей от проспекта Машерова до улицы Ленина, а также по улице Ленина — от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.