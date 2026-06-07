Движение транспорта в центре Минска изменено из-за соревнований по триатлону

Это связано с проведением соревнований по триатлону для любителей IRONSTAR OLYMPIC MINSK 2026. По этой причине до 12:50 движение закрыто на съезде с МКАД на проспект Победителей.
Также до 13:00 оно ограничено по четной стороне проспекта Победителей (от улицы Парковой до проспекта Машерова) и на проспекте Машерова (от улицы Тимирязева до улицы Даумана). До 13:10 не получится проехать по Победителей от проспекта Машерова до улицы Ленина, а также по улице Ленина — от проспекта Победителей до улицы Интернациональной.
В свою очередь «Минсктранс» сообщает, что изменены и маршруты пассажирского транспорта, которые обычно идут через упомянутые участки. В частности, автобус № 1 следует по Победителей, Сапёров, Тимирязева, Кальварийской, Романовской Слободе, Городскому Валу, Независимости и далее по маршруту без остановки на пункте «Проспект Независимости». В обратном направлении он едет по Независимости, Городскому Валу, Романовской Слободе, Кальварийской, Тимирязева, Нарочанской до ДС «Веснянка» без остановок на пунктах «Володарского» и «Минский завод холодильников».
Изменены и другие маршруты. Подробности об этом можно узнать на сайте «Минсктранса».
Старты IRONSTAR OLYMPIC MINSK проводятся в белорусской столице уже во второй раз.
Участникам нужно преодолеть три вида дистанций: 1,5 км — плавание; 42,9 км — велогонка; 10,7 км — бег. Место старта — Минское море, районе деревни Заречье-1. Финиш — Дворца спорта в центре Минска. Беговой этап проходит вдоль Свислочи, в том числе через парковую зону.