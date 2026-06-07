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NYT: ВВС США сбили ракетой за 500 тысяч долларов шар бойскаутов, приняв его за НЛО

ВВС США в феврале 2023 года сбили неопознанный летающий объект, который позже оказался воздушным шаром, запущенным бойскаутами для исследовательского проекта. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает New York Post со ссылкой на бывшего главу управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.

ВВС США в феврале 2023 года сбили неопознанный летающий объект, который позже оказался воздушным шаром, запущенным бойскаутами для исследовательского проекта. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает New York Post со ссылкой на бывшего главу управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шона Киркпатрика.

По данным СМИ, для уничтожения объекта была использована ракета AIM-9 Sidewinder стоимостью около 500 тысяч долларов.

Инцидент произошел спустя примерно неделю после уничтожения китайского аэростата у побережья Южной Каролины. После этого американские военные начали более активно реагировать на появление неопознанных объектов в воздушном пространстве страны.

В Вашингтоне тогда заявляли, что китайский аэростат использовался для сбора разведывательной информации. В свою очередь Пекин утверждал, что речь шла о гражданском метеорологическом зонде, который случайно оказался над территорией США, передает издание.

Ранее в районе сверхсекретной базы США для испытаний с ядерным оружием, известной как «Зона 52», произошла серия подземных толчков. Недалеко от нее расположена другая сверхсекретная база — «Зона 51». Вокруг этих военных объектов есть множество теорий заговора — от слухов о разработке опасного оружия до утверждений о том, что на них находятся инопланетяне. Что это за базы и какие в отношении них существуют теории — в материале «Вечерней Москвы».

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