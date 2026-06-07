NYT: ВВС США сбили ракетой за 500 тысяч долларов шар бойскаутов, приняв его за НЛО

Ранее в районе сверхсекретной базы США для испытаний с ядерным оружием, известной как «Зона 52», произошла серия подземных толчков. Недалеко от нее расположена другая сверхсекретная база — «Зона 51». Вокруг этих военных объектов есть множество теорий заговора — от слухов о разработке опасного оружия до утверждений о том, что на них находятся инопланетяне. Что это за базы и какие в отношении них существуют теории — в материале «Вечерней Москвы».