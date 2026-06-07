Каникулы с «Госуслугами»: оформить путевку для ребенка стало проще

Выбрать лагерь и разузнать о нем подробнее, подать все нужные документы и собрать ребенка в дорогу — подготовка к детскому отдыху часто превращается в квест для самих родителей. Теперь они могут двигаться по надежному маршруту — в конце 2025 года по нацпроекту «Экономика данных» на портале «Госуслуги» появилась жизненная ситуация «Отдых и оздоровление детей». За первые полгода им воспользовались уже более 300 тысяч раз. Через сервис, в котором представлены уже свыше 9 тысяч организаций, родители могут записать ребенка в летний детский лагерь — и не только.
Рассказываем, как воспользоваться сервисом и как в России готовятся к летнему оздоровительному сезону.
Выбрать смену — легко!
В жизненной ситуации «Отдых и оздоровление детей» объединены услуги и информация, необходимая родителям на всех этапах — от планирования поездки до оформления путевки и сбора вещей.
Список лагерей и смены в них можно отфильтровать по целому ряду параметров. Это, например, регион, где находится лагерь, возраст ребенка, месяц отдыха, тематика и формат программы, условия проживания.
За первые полгода сервисом «Отдых и оздоровление детей» на «Госуслугах» воспользовались более 300 тысяч раз.
В каталоге собраны спортивные, туристические, языковые, творческие, научно-технические и оздоровительные смены, так что подходящий вариант найдется для всех. Сами организации сгруппированы по категориям: «у воды», «санаторий», «дневной» и так далее.
В карточке каждого лагеря есть ключевая информация о нем:
— адрес;
— возраст детей;
— возможность медицинского сопровождения;
— инфраструктура;
— условия безопасности;
— стоимость путевки.
В том числе указано, охраняется ли лагерь, обработана ли территория от клещей, предусмотрен ли изолятор для заболевших детей.
Подходящие варианты удобно отображаются на интерактивной карте. Сравнивать смены даже в разных регионах можно прямо на «Госуслугах» — по отдельности искать информацию на сторонних сайтах и сохранять ссылки больше не придется.
Для родителей, которые сделали выбор и оформляют путевку, в разделе подготовлены дополнительные шпаргалки. Это список вещей, которые понадобятся ребенку на смене, необходимые документы, а также чек-лист, что сделать до поездки.
Отдых для ребенка из любой семьи.
Важно отметить, что сервис позволяет отфильтровать только те лагеря, куда можно оформить путевку бесплатно или со скидкой. В некоторых случаях семьи, относящиеся к льготным категориям, постфактум получают частичную компенсацию расходов на детский отдых.
Подробнее о том, как воспользоваться подобными мерами поддержки, родителей проконсультируют на местном уровне. За уточнениями можно обратиться в органы соцзащиты, а также подразделения, отвечающие за школьное образование. Это связано с тем, что региональные льготы различаются в зависимости от субъекта.
Чаще всего привилегии предусмотрены:
— для членов многодетных семей;
— детей из малообеспеченных семей;
— детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или инвалидностью;
— сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
При этом льгота должна быть предусмотрена и в регионе, куда ребенок поедет на отдых. Это необходимо учитывать, если лагерь находится не в том же субъекте, где живет семья.
Патриотичные каникулы.
В Тамбовской области летняя оздоровительная кампания стартовала 27 мая. В этом году смены проходят почти в 500 местах. В основном это школы, учреждения дополнительного образования и физкультурные организации, где открыты лагеря дневного пребывания. Но помимо этого в регионе также 25 загородных лагерей, 1 палаточный и 2 санатория.
Все смены этим летом объединяет девиз «Тамбовские каникулы. Единство. Дружба. Успех». В частности, Движение первых проведет 9 профильных программ, еще 14 патриотических смен посвящены Году единства народов России, а у 3 других православный уклон. Дневные лагеря в Тамбове будут работать по единой программе, приуроченной к 390-летию города. Центр творчества и оздоровления «Космос» под Тамбовом впервые проведет педагогическую смену, а лагерь «Спутник» в Мичуринском районе области — аграрную. В свою очередь, для тамбовского «Соснового бора» разрабатывать программу в этом году помогали казачьи общества.
Как ожидается, летом в лагерях и санаториях Тамбовской области отдохнут около 53 тысяч детей. Из них более 18 тысяч — за городом. Льготные путевки получили свыше 14 тысяч ребят, в том числе из ЛНР.
Бесплатно здесь имеют право отдыхать члены многодетных и малообеспеченных семей, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ребята с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, из бюджета полностью оплачивают путевки пострадавшим от вооруженных или межнациональных конфликтов, экологических техногенных катастроф, стихийных бедствий, детям беженцев и вынужденных переселенцев, жертвам насилия.
Также в Тамбовской области предусмотрены скидки на детский отдых в размере от 50 до 90% для других семей, имеющих право на льготы. Конкретную цифру определяют в зависимости от среднего дохода людей.
Хочешь — в лагерь, хочешь — в поход.
В Челябинской области оздоровительный сезон тоже уже стартовал. Например, в санаторий «Синегорье» в Миассе первые 170 школьников приехали еще 21 мая. Всего в регионе этим летом работают почти 800 лагерей. Ожидается, что в них отдохнут более 175 тысяч детей, в том числе свыше 75 тысяч — за городом.
В лагерях дневного пребывания пройдут смены «Орлята России». В них примут участие более 34 тысяч человек. А профильные программы Движения первых одновременно пройдут и в лагерях дневного пребывания, и в загородных лагерях. Эти смены охватят свыше 24 тысяч детей.
В летней оздоровительной кампании участвуют более 40 тысяч организаций, в которых отдохнут около 6 миллионов ребят.
Кроме того, для ребят в Челябинской области организуют более 500 походов. Их участникам предстоит пройти маршруты длиной от 30 км. Путешествие будет занимать минимум три дня. Такое приключение ждет свыше 10 тысяч детей.
Для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, Министерство социальных отношений Челябинской области выделило в этом году более 4,8 тысячи путевок в санатории и загородные лагеря. В том числе льготы предусмотрены для детей участников СВО, а также тех, кто прошел лечение от онкологических или гематологических заболеваний, страдает от сахарного диабета.
«Особое внимание мы уделяем детям с ограниченными возможностями здоровья, — подчеркивает министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева. — Для них в учреждениях системы социальной защиты организованы круглогодичный отдых и реабилитация. Очень важно, что, помимо учреждений, где все путевки предоставляются бесплатно, у родителей детей-инвалидов есть возможность оплатить услуги оздоровления на всей территории Российской Федерации».
Отметим, что родители детей с ОВЗ в Челябинской области получают сертификат на 112,4 тысячи рублей, который можно использовать в том числе для покупки путевки в оздоровительную организацию по своему выбору. А многодетные семьи вправе оплачивать детский отдых средствами регионального материнского капитала.
Лето на Дальнем Востоке.
В Хабаровском крае одними из первых на отдых отправились ребята с инвалидностью и ОВЗ. Так, например, 24 мая более 70 детей поехали в санаторий «Сахарный ключ» в соседний Приморский край. Всего путевки за счет регионального бюджета получили почти 900 ребят с заболеваниями органов дыхания, пищеварения, нервной и опорно-двигательной систем.
Кроме того, бесплатно этим летом в лагерях отдохнут более 28 тысяч детей из семей, находящихся в уязвимом положении. Льготами воспользуются в том числе сыновья и дочери участников специальной военной операции. Чем раньше родители подают заявление, тем быстрее оформляют необходимые документы.
«В санаторные учреждения путевки предоставляются детям независимо от дохода и категории семьи. Санатории расположены в Хабаровском и Приморском краях, Амурской области», — рассказывает заместитель министра социальной защиты Хабаровского края Дарина Лебедева.
Для детей с инвалидностью, а также их сопровождающих из краевого бюджета оплачивают не только проживание и питание, но и проезд от Хабаровска до лагеря и обратно.
«Для нас важно, чтобы каждый ребенок получил возможность отдохнуть с удовольствием и пользой, — подчеркивает Дарина Лебедева. — Поэтому мы сохранили две профильные смены. Первая — “Дети Амура. Жизнь и творчество”, которая пройдет с 2 по 11 августа в лагере “Океан” в Хабаровском районе. Ее участниками станут 94 ребенка из малоимущих семей коренных народов Севера, которые занимаются в творческих и спортивных коллективах. Вторая смена — “Ласковое море” — ждет детей с инвалидностью в конце августа в лагере “Радуга” Приморского края. В ней примут участие около 260 участников, более 130 из них — ребята с особыми потребностями».
Дети с инвалидностью и их сопровождающие, участвующие в профильных сменах, получат дополнительную льготу. Им не только оплатят трансфер из Хабаровска в лагерь и назад, но и компенсируют расходы на дорогу от дома до Хабаровска и обратно.
Десятки тысяч лагерей для миллионов детей.
Всего по всей стране в летней оздоровительной кампании участвуют более 40 тысяч организаций. Как ожидается, в них отдохнут около 6 миллионов детей. В том числе путевками воспользуются 228 тысяч сыновей и дочерей участников СВО, а также почти 50 тысяч ребят из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Создание возможностей для развития и отдыха детей — в числе приоритетов нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Ключевая задача на сегодняшний день — организация отдыха детей, оказавшихся в регионах в чрезвычайной ситуации, в том числе в зоне подтопления. Мы выделили дополнительные места в федеральных детских центрах Республике Дагестан, Курской, Брянской и Белгородской областям», — отмечает глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Если лагерь уже добавлен в онлайн-каталог на портале «Госуслуги», оформить путевку на отдых можно прямо из этого раздела. Напоминаем, что подобные электронные сервисы в нашей стране развиваются по нацпроекту «Экономика данных». Ну, а перечень льгот для родителей с детьми регулярно расширяется по нацпроекту «Семья».