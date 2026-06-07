Каникулы с «Госуслугами»: оформить путевку для ребенка стало проще

Выбрать лагерь и разузнать о нем подробнее, подать все нужные документы и собрать ребенка в дорогу — подготовка к детскому отдыху часто превращается в квест для самих родителей. Теперь они могут двигаться по надежному маршруту — в конце 2025 года по нацпроекту «Экономика данных» на портале «Госуслуги» появилась жизненная ситуация «Отдых и оздоровление детей». За первые полгода им воспользовались уже более 300 тысяч раз. Через сервис, в котором представлены уже свыше 9 тысяч организаций, родители могут записать ребенка в летний детский лагерь — и не только.